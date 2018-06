Levenslange schorsing mountainbiker Bakker opgeheven

In mei 2006 werd de Brabander voor twee jaar uitgesloten van wielerwedstrijden wegens het gebruik van testosteron. In februari 2008 werd Bakker levenslang geschorst na een positieve test op epo. Die laatste straf is nu ingekort zodat de inmiddels 38-jarige Bakker weer mag deelnemen aan wedstrijden, meldt de Nederlandse wielerunie KNWU.

Nadat Bakker in 2006 werd geschorst probeerde hij toch nog deel te nemen aan wedstrijden. Zo won hij onder de naam van zijn broer Jarno een mountainbikewedstrijd in Duitsland. Een journalist herkende hem echter op de huldigingsfoto. En in Zwitserland probeerde hij zich ook in te schrijven voor een wedstrijd, maar de organisatie had het op tijd door.