Liefde, respect en trots: de Giro koestert ‘Miek’ van Vleuten als zijn eigen ster

Puck Pieterse (21) laat iedereen achter zich met niet geplande solo: 'Ik voelde me zo goed dat ik meteen in de aanval ging’

In haar eerste jaar bij de profs pakt Puck Pieterse meteen de Europese titel op de mountainbike. Spannend was het niet, want de 21-jarige stak ver boven de rest uit. ,,Ik voelde me zo goed dat ik meteen maar in de aanval ben gegaan.’’