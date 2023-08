Lijdt Jumbo-Visma reputatieschade na dopinggeval? ‘Goed dat de ploeg meteen open is’

met video Iedereen buigt voor Koningin Kopecky in Glasgow: ‘Tegen Lotte was gewoon niets te beginnen’

Geen goud, maar ook geen tranen bij de Nederlandse wegploeg. Tegen The Queen of Glasgow was voor de Oranjevrouwen weinig te beginnen op het WK, concludeerde iedereen. Lotte Kopecky heerste eerst op de baan, daarna op de weg. ,,Precies waar we vooraf bang voor waren.”