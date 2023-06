LIVE Critérium du Dauphiné | Peloton trapt af met pittige heuveletappe, vijf koplopers, opgave Ethan Hayter

Démare voor tweede keer winnaar Brussels Cycling Classic

Arnaud Démare heeft voor de tweede keer in zijn carrière de Brussels Cycling Classic op zijn naam geschreven. De Fransman van Groupama-FDJ was na ruim tweehonderd kilometer de snelste van een kopgroep van zo'n twintig renners en mocht zo, net als in 2017, juichen in de hoofdstad van België.



Démare drukte zijn wiel net iets eerder over de streep dan de Deen Tobias Lund Andresen (Team DSM). De derde plaats was voor de Belg Jordi Meeus (Bora-hansgrohe) in de 103de editie van de eendagskoers.