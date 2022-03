LIVE | Drietal vluchters krijgt drie minuten van peloton in slotrit Tirreno-Adriatico

Tirreno-Adriatico kent vandaag de ontknoping. De zevende en laatste etappe zal echter niet meer voor grote verschillen zorgen in het algemeen klassement. De laatste tachtig kilometer is vlak en dus zullen de sprinters nog één keer mogen strijden om het dagsucces. Volg de zevende etappe in onze livewidget (zie hierboven).