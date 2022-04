LIVE | Eerste rit in lijn meteen een venijnige in Ronde van Romandië

Ethan Hayter schrijft proloog Ronde van Romandië op zijn naam, Steven Kruijswijk 95ste

Ethan Hayter heeft de proloog van de Ronde van Romandië gewonnen. De Britse wielrenner van Ineos Grenadiers had voor de ruim 5 kilometer lange tijdrit in Lausanne 4 seconden minder nodig dan de Australiër Rohan Dennis die rijdt voor Jumbo-Visma. Beste Nederlander was Dennis’ ploeggenoot Gijs Leemreize, die op 23 seconden de 41e tijd klokte.

