LIVE: Grote kopgroep met Wellens in lastige bergrit

186 km

Gianluca Brambilla is dus de best geplaatste renner in de kopgroep. De Italiaan, die in 2016 zowel een rit in de Giro als de Vuelta won, wilde dit jaar voor een goed klassement gaan. Vanwege tegenvallende resultaten in de eerdere tests, gaat de kleine klimmer van Trek nu voor ritzeges. In de Giro van 2016 reed Brambilla ook twee dagen in de roze trui.