LIVE | Kansen voor sprinters in voorlaatste etappe van de Ronde van het Baskenland

Bij Danny van Poppel gaat het licht nu pas na 6 uur uit: ‘Ik weet ook hoe het niet moet’

31 maart Hij is er nog steeds. Danny van Poppel, ooit op zijn negentiende de jongste debutant in de Tour de France, werd bij de grote ploegen afgedankt als sprinter. Hij knokt echter nog altijd voor zijn plekje in het profpeloton.