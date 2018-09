LIVE | Koplopers bezig aan enige 'echte' klim van de dag

158 km

Nu de vluchters meer dan 10 minuten bij elkaar hebben gefietst is het tijd om ze beter voor te stellen.



Tiago Machado is een 32-jarige Portugees die rijdt voor Team Katjoesja Alpecin. Zeker geen veelwinnaar. Machado werd een keer Portugees kampioen tijdrijden en hij won een keer een ritje in de Ronde van de Sarthe. Heel veel meer is het niet.



Jorge Cubero is een 25-jarige Spanjaard die uitkomt voor Burgos-BH. Een relatief jonge renner dus met nauwelijks aansprekende ereplaatsen nog op zijn palmares. Hij debuteert in een grote ronde.



Héctor Sáez is een 24-jarige Spanjaard die rijdt voor Euskadi Basque Country-Murias. Nog jonger dan Cubero dus. Hij werd in 2010 Spaans kampioen op de weg bij de junioren. Vorig jaar debuteerde hij in de Vuelta met een 76ste plek in de eindklassering.