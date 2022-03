LIVE | Krijgen we in Parijs-Nice meteen duel tussen Jakobsen en Groenewegen?

Lucinda Brand wint haar 20ste veldrit van het seizoen, podium volledig oranje

Op de voorlaatste dag van het veldritseizoen heeft Lucinda Brand nog maar eens gewonnen. De renster van Baloise-Trek Lions was in Sint-Niklaas de beste in de Waaslandcross. Het was haar twintigste zege van het seizoen.

19 februari