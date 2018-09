LIVE | Vlucht met Kwiatkowski krijgt weinig ruimte in monsterlijke rit

Imponeren­de Poels wint koningin­nen­rit Ronde van Groot-Brittannië

7 september Wout Poels heeft vandaag op indrukwekkende wijze de koninginnenrit van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Nederlander zette vlak voor de finish aan en kwam voor Julian Alaphilippe over de streep in Whinlatter Pass. De Fransman neemt met nog twee etappes te gaan de leiderstrui over van Primoz Roglic.