LIVE | Marianne Vos gaat alleen op avontuur in jacht op vijfde Nederlandse titel

Amy Pieters werd vorig jaar Nederlands kampioen wielrennen bij de vrouwen. Vervolgens sloeg in december het noodlot toe met een trainingsongeval in Spanje. Maandenlang lag ze in coma, maar heel langzaam gaat het weer beter met Pieters. Vandaag krijgt de uittredend Nederlands kampioene een opvolgster. Volg de vrouwenwedstrijd hier.