LIVE: Oranje-gekleurde kopgroep krijgt weinig ruimte van Quick Step

Sagan: Rechtop blijven, goede dag hebben en positief denken

31 maart Peter Sagan won de Ronde van Vlaanderen in 2016, maar schakelde zichzelf vorig jaar uit door een valpartij nadat hij met zijn fiets was blijven haken in een jas die over een dranghek hing. De wereldkampioen nam de Belgen Oliver Naesen en Greg Van Avermaet mee in zijn val.