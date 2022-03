LIVE | Peloton maakt zich op voor finale Milaan-San Remo, wat kunnen Van der Poel en Jakobsen?

Lorena Wiebes vermorzelt concurren­tie in sprint Nokere Koerse, ook winst Tim Merlier

Lorena Wiebes heeft voor de tweede keer in haar loopbaan Nokere Koerse op haar naam geschreven. De 22-jarige Nederlandse van Team DSM was oppermachtig in de massasprint van de Belgische eendagswedstrijd. Bij de mannen ging de overwinning naar de Belgische sprinter Tim Merlier.

