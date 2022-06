LIVE | Renners in Ronde van Zwitserland op slotklim, wie slaat slag?

Critérium du Dauphiné Primoz Roglic en Jonas Vingegaard tonen bloedvorm richting Tour de France met dubbele één-twee

Team Jumbo-Visma is helemaal klaar voor de Tour de France. In de voorbereidingskoers het Critérium du Dauphiné won Primoz Roglic het eindklassement en werd hij tweede in de laatste etappe, terwijl Jonas Vingegaard juist de etappe won en tweede werd in het klassement.

12 juni