LIVE | Ronde van het Baskenland start met korte maar venijnige tijdrit

Dumoulin laat in Limburg zien dat hij op de goede weg is: ‘Dit was al een stuk beter dan het in Spanje was’

Tom Dumoulin voelt zich na de Volta Limburg Classic weer wat beter. Anderhalve week nadat hij moest afstappen in de Ronde van Catalonië kleurde hij de koers in de omgeving waar hij opgroeide. ,,Ik had zeker twijfels, maar hier ben ik wel blij mee.”

2 april