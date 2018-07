LIVE: Spektakel gegarandeerd bij eerste zware aankomst bergop

Belgen met Van Avermaet en Van Aert naar EK wielrennen in Glasgow

17 juli Greg Van Avermaet neemt deel aan het EK wielrennen op de weg, volgende maand in Glasgow. Net als Nederland heeft België ook een vermaard veldrijder in de EK-selectie. Het is wereldkampioen Wout van Aert, die in Schotland Mathieu van der Poel tegenkomt. Normaal treffen zijn elkaar als crossers.