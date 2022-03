LIVE | Topsprinters azen op klassiekerzege in Brugge - De Panne

GP Denain Primoz Roglic beleeft succesvol­le test op kasseien, Walscheid sprint naar winst

De Duitse wielrenner Max Walscheid heeft de GP Denain gewonnen. De 28-jarige renner van Cofidis zegevierde na 200 kilometer in de massasprint. De Sloveense kopman Primoz Roglic van Jumbo-Visma sprong in de finale van de koers over diverse kasseienstroken mee met een kopgroep, maar de vluchters werden op 1 kilometer van de streep achterhaald door het peloton.

