LIVE | Volg de slotetappe in Parijs-Nice in ons liveblog

Cees Bol klasse apart in massa­sprint tweede etappe Pa­rijs-Ni­ce

8 maart Cees Bol heeft de tweede etappe van Parijs-Nice gewonnen. De 25-jarige renner van Team DSM was in Amilly na een nagenoeg vlakke etappe een klasse apart in de massasprint. De Deen Mads Pedersen (Trek - Segafredo) werd op ruime afstand tweede en de derde plek was voor de Australiër Michael Matthews (Team BikeExchange), die de leiderstrui nu in het bezit heeft.