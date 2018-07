LIVE: Welke toppers delen tik uit in ploegentijdrit?

BD Lezerstour: Twee keer tweede betekent geel voor Doorakkers, Hanssen snelste

8 juli Jose Hanssen uit Den Bosch was in de sprint naar La Roche-sur-Yon met een fietslengte verschil de snelste van alle 3.220 deelnemers van de Brabants Dagblad Lezerstour. De Bosschenaar was de Goirlese nummer twee Johan Doorakkers te snel af, maar daar zal de Goirlenaar niet al te veel om malen. Doorakkers mag in de ploegentijdrit van start in de gele leiderstrui.