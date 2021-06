LIVE | Wie sprint er in Dauphiné naar ritwinst in derde etappe?

Podcast Tom Dumoulin genoot van wielerpau­ze: ‘Van alles gedaan, maar ik ben niet uit de band gesprongen’

17 mei Na vier maanden bezinning is Tom Dumoulin (30) terug. Hij houdt weer van zijn fiets. De tijdrit op de Olympische Spelen in Tokio is nu zijn grote doel. ,,Dit is wat ik het allerliefste doe nu.’’