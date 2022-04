LIVE | Wie wordt in Luik-Bastenaken-Luik de opvolger van de afwezige Tadej Pogacar?

Harrie Lavreysen pakt bij Nations Cup goud op de keirin

Harrie Lavreysen heeft bij de Nations Cup in Glasgow een gouden medaille gepakt op de keirin. De 25-jarige Lavreysen, de regerend wereldkampioen, hield in de finale in Schotland de Colombiaan Kevin Quintero ruim een half wiel achter zich. Matthew Richardson uit Australië werd op ruime afstand derde. Melvin Landerneau uit Frankrijk kwam in de eindstrijd ten val.

