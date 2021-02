LIVE | Wielervoorjaar van start met Omloop het Nieuwsblad, wie volgt Stuyven op?

David Dekker weer dicht bij zege in Ronde van de Emiraten

24 februari David Dekker is in de vierde etappe in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten als tweede geëindigd. De 23-jarige Nederlandse wielrenner van Jumbo-Visma moest na een ruim 200 kilometer lange rit rond Al Marjan Island de zege in de sprint laten aan de Ier Sam Bennett van Deceuninck - Quick-Step.