LIVE wielrennen | Eerste etappe Parijs-Nice prooi voor sprinters of aanvallers?

Van der Poel, Van Aert en alle anderen: waarom dit tijdperk niet uitroepen tot mooiste wielertijd ooit?

Over 25 jaar zal de huidige generatie wielrenners worden bezongen. De aanvalslust, de strijd, de heroïek. Maar waarom zo lang wachten? Aan het begin van het nieuwe seizoen is het tijd voor een ode aan het wielrennen anno nu. Lang leve Van der Poel, Van Aert, Pogacar, Evenepoel en co.