LIVE wielrennen | Houdt leider Ide Schelling stand op megasteile slotklim in Baskenland?

met video Pogacar, de koning van het wielrennen: ‘Eigenlijk is Tadej een soort alien, zo goed als hij is’

Niks grote drie. In de Ronde van Vlaanderen liet Tadej Pogacar (24) zien dat er maar één de allergrootste is. Mathieu van der Poel: ,,Dit is het tijdperk Pogacar. Wat wij doen is straf, maar wat hij doet is nog een stuk straffer. Hij zal een beetje zoals Merckx worden.’’