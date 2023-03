LIVE wielrennen | Vroege vluchters wagen het erop in regenachtige editie Gent-Wevelgem

interview Mathieu van der Poel in aanloop naar Milaan - San Remo: 'Eerste 200 kilometer hoef je niet echt geconcen­treerd te zijn’

Favoriet, of hij nou wil of niet. De absolute topvorm ontbreekt, maar die is niet nodig om te winnen in Milaan - San Remo weet Mathieu van der Poel. Een gesprek over mentale bevestiging en goede en gekke dalers.