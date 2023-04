LIVE wielrennen | Wie houdt Evenepoel van nieuwe zege in Luik-Bastenaken-Luik na wegvallen Pogacar?

Vluchter Gregor Mühlberger wint voorlaat­ste rit in Ronde van de Alpen: ‘Lang geleden’

Gregor Mühlberger heeft de vierde etappe van de Ronde van de Alpen gewonnen. De Oostenrijker van Movistar versloeg in Predazzo in de sprint zijn twee medevluchters van wie de Noor Torstein Traeen als tweede finishte, net voor de Italiaan Giulio Pellizzari. De leiderstrui bleef in handen van de Brit Tao Geoghegan Hart. De renner van Ineos Grenadiers eindigde in het peloton, op ruim 3 minuten van de winnaar.