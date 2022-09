LIVE WK wielrennen | Eenkhoorn enige Nederlander in voorste groep, Van der Poel dinsdag voor rechter

In en rond het Australische Wollongong wordt vanochtend gestreden om de wereldtitel wielrennen bij de mannen. Hoe brengt de Nederlandse ploeg het ervan af, nu kopman Mathieu van der Poel al na 30 kilometer heeft opgegeven na een bizarre aanloop naar de wegrace? Krijgen we na 266,9 kilometer eindelijk weer eens een landgenoot in de regenboogtrui, de eerste sinds 1985 van Joop Zoetemelk? Van start tot finish (rond 09.00 uur) volg je in deze widget (zie hierboven) en dit liveblog (vanaf 07.00 uur) het koersverloop!