LIVE WK wielrennen | Ganna en Evenepoel snel onderweg, Van Aert en Pogacar verliezen tijd

Harrie Lavreysen na kritiek Jeffrey Hoogland: ‘Ik schrok daar wel een beetje van’

Een jaar voor de Olympische Spelen ettert het flink in de Nederlandse baansprintploeg. Waar Jeffrey Hoogland deze week al riep dat het ‘ieder voor zich’ is in het team, reageerde Harrie Lavreysen op de slotdag van het WK verbolgen op die uitspraken. ,,Jeffrey was de afgelopen twee jaar best wel afwezig.”