LIVE WK wielrennen | Tempo vliegt omhoog in peloton, wat kunnen Vos en Van Vleuten in kletsnatte koers?

WK-concurren­ten Van Vleuten en Van Dijk huren samen een huis in Australië: ‘De afwisse­ling is perfect voor mij’

Haar ‘misschien wel beste seizoen ooit’ wil Annemiek van Vleuten in Australië bekronen met een regenboogtrui. De eerste kans is dit weekend in de tijdrit. Met haar grootste concurrent Ellen van Dijk deelt ze dezer dagen een huis in Wollongong. ,,Ik ben hier op een roze wolk heen gekomen.’’

16 september