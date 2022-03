LIVE | Woord aan de sprinters in slotrit Tirreno-Adriatico

Moet Fabio Jakobsen vrezen voor plek in Tourploeg? 'De beste sprinter gaat’

Mark Cavendish heeft na zijn sterke sprintoptreden in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten nog een goede kans om voor zijn ploeg Quick-Step - Alpha Vinyl te mogen starten in de Tour de France. Ploegleider Patrick Lefevere heeft gezegd dat de beste sprinter van het team zal starten in Frankrijk.

22 februari