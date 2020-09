LIVE | Zeven leiders hebben stabiele voorsprong, Zwitserland controleert

‘1 én 2, een geweldige dag voor het Nederland­se fietsen’

26 september Weer het Wilhelmus in Imola. Weer een oranje feest. Weer twee medailles bij de vrouwen. Het kan maar niet op dit WK, waar Anna van der Breggen alles in goud verandert. ,,Twéé regenboogtruien, ik was al blij dat we überhaupt nog een WK mochten rijden.’’