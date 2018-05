LIVE: Zinderend slot met bergrit, kan Dumoulin roze veroveren?

video Tilburger Sam Oomen vliegt top 10 van Giro binnen

25 mei Het was vrijdag een etappe in de Giro die niet snel vergeten zal worden. Ook niet door Sam Oomen. De Tilburger kwam als achtste over de finish, op 8.23 van de ontketende Chris Froome. De renner van Sunweb staat door zijn puike prestatie nu op de tiende plek in het algemeen klassement van de Ronde van Italië.