Longo Borghini wint Trofeo Alfredo Binda, Vos eindigt als tweede

Vos, die de koers in het noorden van Italië vier keer won, sprintte overtuigend naar de tweede plaats op ruim anderhalve minuut van de winnares. De Deense Cecilie Uttrup Ludwig finishte als derde. Longo Borghini, de Italiaanse kampioene, koerste door haar trainingsgebied en reed lang met een voorsprong van zo’n 20 seconden voor de groep met Vos uit. Pas in de slotronde liep ze verder weg van haar naaste belagers. SD Worx, de Nederlandse ploeg van Chantal van den Broek-Blaak, had de slag gemist en reed op grotere achterstand.

Longo Borghini, in 2013 al eens winnares van de koers in Cittiglio, nam door haar zege de leiding in de WorldTour over van Blaak, die de Strade Bianche had gewonnen. De Italiaanse eindigde in die koers als tweede.