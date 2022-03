Lorena Wiebes vermorzelt concurrentie in sprint Nokere Koerse, ook winst Tim Merlier

Lorena Wiebes heeft voor de tweede keer in haar loopbaan Nokere Koerse op haar naam geschreven. De 22-jarige Nederlandse van Team DSM was oppermachtig in de massasprint van de Belgische eendagswedstrijd. Bij de mannen ging de overwinning naar de Belgische sprinter Tim Merlier.

Wiebes positioneerde zich handig in de aanloop naar de sprint op de kasseien van Nokereberg en kwam als eerste door de laatste bocht. De Mijdrechtse spurtte vervolgens iedereen uit het wiel en kwam met meters voorsprong over de finish.



Thuisfavoriet Lotte Kopecky, anderhalve week geleden nog de sterkste in Strade Bianche, eindigde op gepaste afstand als tweede. De Italiaanse Marta Bastianelli moest genoegen nemen met een derde plaats. De Nederlandse Marjolein van ‘t Geloof werd vijfde.

Derde zege van seizoen

Voor Wiebes, die Nokere Koerse ook in 2019 op haar naam schreef, is het al de derde overwinning van dit nog prille wielerseizoen. Eerder was het grote Nederlandse sprinttalent de snelste in de Ronde van Drenthe en GP Oetingen.



,,We hadden flink wat pech onderweg”, aldus Wiebes na afloop. ,,Er zijn vier meiden gevallen, drie ervan moesten opgeven. Met een beetje geluk is het toch nog goed gekomen.” Wiebes lette in de finale vooral op Kopecky en begon haar sprint al vroeg. ,,Dat was net als in 2019 toen ik won. Ik voelde me heel sterk.”

Bram Welten

Ook bij de mannen eindigde de koers in een massasprint. De 29-jarige Merlier ging vroeg aan op de kasseien, maar had zoveel power in de benen dat niemand hem meer wist te overvleugelen. Bram Welten van Groupama-FDJ was op een knappe vijfde plaats de beste Nederlander.

Het uitgedunde peloton ging met ongeveer veertig renners de laatste kasseienstrook op. Merlier, rijdend voor Alpecin-Fenix, was in de semiklassieker na bijna 190 kilometer te snel voor de Duitser Max Walscheid en Arnaud De Lie, de Belg die derde werd. Merlier won vorige week ook al de tweede etappe van Tirreno-Adriatico.

Prijzengeld

Omdat het prijzengeld bij veel Vlaamse koersen gelijk is gesteld bij mannen en vrouwen, strijken Wiebes en Merlier hetzelfde bedrag op. ,,We willen elke wedstrijd winnen, ongeacht het prijzengeld. Maar het is een mooie stap voor het vrouwenwielrennen. Hopelijk gaan er meer volgen”, laat Wiebes weten.

Het was de derde keer dat Nokere Koerse voor vrouwen verreden werd. Naast tweemaal Wiebes prijkt Amy Pieters, die in coma ligt door een vreselijke val in december, op de erelijst van de Vlaamse koers. Bij de mannen is Cees Bol (2019) de laatste Nederlandse winnaar.

