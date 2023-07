Lorena Wiebes wint massasprint na zinderende ontknoping in derde rit Tour de France Femmes

Vooraf leek een massasprint in de 147,2 kilometer lange rit van Collonges-la-Rouge naar Montignac-Lascaux een zekerheidje, maar Van de Velde dacht er anders over. Zij reed op zo’n 60 kilometer voor het einde hard weg bij het peloton en pakte een voorsprong van ruim twee minuten.

Na een tussensprint op 25 kilometer voor de streep, waar Wiebes ook de snelste was van het peloton, liep de voorsprong van de renster van Fenix-Deceuninck terug. Toch werd ze pas in het zicht van de haven, op 200 meter van de streep, gegrepen door de sprintersploegen. Wiebes was de snelste en verwees Marianne Vos naar de tweede plaats. Charlotte Kool kwam niet verder dan de zevende plaats.

Blijven geloven

De sprinters leken lange tijd achter het net te vissen door de indrukwekkende solo van Van de Velde, maar Wiebes hield hoop dat de Belgische op tijd zou worden gepakt. ,,Zelfs met nog maar een kilometer te gaan was Julie nog steeds voor ons, maar we bleven erin geloven", vertelde ze na de rit. Geletruidrager Lotte Kopecky trok vervolgens de sprint aan voor Wiebes. ,,Lotte deed zulk goed werk in de leadout. Ze dropte me perfect af. Toen zag ik Marianne rechts van mij de sprint aantrekken, maar gelukkig kon ik haar pakken.”

Het is de eerste Nederlandse ritzege in deze editie van de Tour de France Femmes en de tweede voor het team van SD Worx. Zondag kwam de Belgische Lotte Kopecky al juichend over de streep. ,,Het is een fantastische start voor het team, daar zijn we erg blij mee”, zei Wiebes. ,,We willen graag zo doorgaan.” Maandag ging de overwinning naar Liane Lippert (Movistar) uit Duitsland.

In het algemeen klassement verandert er weinig. Kopecky, die de sprint aantrok voor ploeggenote Wiebes, behoudt haar gele trui. Demi Vollering en titelverdedigster Annemiek van Vleuten volgen op 59 seconden.

Liveblog bekijk belangrijke updates Lorena Wiebes pakt de etappe! Op 200 meter van de meet pakt het peloton Julie Van de Velde dan toch terug. Lorena Wiebes dendert er vervolgens overheen en pakt de zege! Nog 1 km: Van de Velde kijkt achterom Nog 10 seconden voorsprong! Nog 2 km: twintig seconden voor Van de Velde! Het is enorm spannend op de laatste kilometers, nog maar 17 seconden heeft Julie Van de Velde. Het zal erom spannen! Nog 3 km: Van de Velde lijkt het te gaan redden! Allemaal mooi en aardig, die sprinterstreintjes in het peloton, maar Julie Van de Velde lijkt het te gaan redden. De voorsprong loopt zelfs iets uit naar 32 seconden! Nog 6 km: Sprinterstreintjes worden gevormd Vanaf hier is het zo goed als vlak richting de streep in Montignac-Lascaux. In het peloton melden de sprinters zich al voorin. Maar, Julie Van de Velde moet nog wel 'even' gegrepen worden. De Belgische trapt stoïcijns door en heeft nog steeds een gat van dertig seconden. Nog 15 km: Gat met Van de Velde steeds kleiner Het tempo gaat omhoog en het peloton jaagt op vluchter Van de Velde, die het niet lijkt te gaan redden. Nog een halve minuut heeft de Belgische. We gaan ons opmaken voor een massasprint! Nog 20 km: Peloton loopt in op Van de Velde Het peloton nadert Julie Van de Velde met rasse schreden. In de laatste tien kilometer is er al een minuut voorsprong in rook opgegaan. Het verschil bedraagt nog ruim een minuut. In de tussensprint is Lorena Wiebes de sterkste van het peloton, wat haar 20 punten oplevert. Wordt het dan toch een massasprint of houdt de Belgische vol? Nog 29 km: Valpartij! In het peloton gaan een paar renners op lage snelheid onderuit. Coryn Labecki (Jumbo-Visma) en Elena Cechhini (SD Worx) liggen erbij. Met name de Amerikaanse heeft er last van, maar ze lijkt wel verder te kunnen. Van de Velde nog steeds op twee minuten voor het peloton. Nog 32 km: Voorsprong Van de Velde ruim twee minuten Julie Van de Velde rijdt nog steeds op kop en heeft haar voorsprong uitgebouwd naar ruim twee minuten. In het peloton maken ze zich op voor de tussensprint, op iets meer dan 25 kilometer voor het eind van de rit. Bij SD Worx zullen ze proberen Lorena Wiebes in stelling te brengen, maar ook DSM-Firmenich en Liv Racing TeqFind melden zich voorin. Nog 40 km: Van de Velde alleen aan kop De Belgische Julie Van de Velde heeft ruim anderhalve minuut voorsprong op het peloton, waar tot nu toe niemand problemen heeft met de vluchtpoging van de renster van Fenix-Deceuninck. Gaat ze het redden tot Montignac-Lascaux? Welkom! Van harte welkom bij het liveblog van de derde etappe van de Tour de France Femmes 2023. Vandaag op het programma: de 147,2 kilometer lange rit tussen Collonges-la-Rouge en Montignac-Lascaux. Volg de ontknoping hier!



Volledig scherm Het peloton van de Tour de France Femmes. © Getty Images