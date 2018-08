'Lotto-Jumbo wil met Tony Martin slag slaan in tijdritten'

De 33-jarige Duitser heeft van zijn huidige werkgever Katoesja geen aanbieding gekregen voor een nieuwe verbintenis. Dat zegt de zaakwaarnemer van de viervoudig wereldkampioen tijdrijden tegen het Duitse persbureau DPA. Volgens cyclingnews.com is Martin al rond met LottoNL-Jumbo.



,,We zijn in gesprek met meerdere teams en LottoNL-Jumbo is daar een van", aldus Jörg Werner, de belangenbehartiger van de 'Panzerwagen'.



De Nederlandse wielerploeg is op zoek naar versterking op het vlak van tijdrijden. Bij de Ronde van Frankrijk eindigden de Sloveen Primoz Roglic en Steven Kruijswijk op respectievelijk de vierde en vijfde plaats. De klassementsrenners verloren echter veel tijd bij de ploegentijdrit in de Tour. De wielerploeg is daarom op zoek naar tijdrijders om zo beter voor de dag te komen bij de teamwedstrijden tegen de klok, weet cyclingnews.com.



Tijdrijder Martin won in zijn loopbaan vier etappes in de Tour.