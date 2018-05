Lotto Soudal grijpt de macht in Ronde van België

De vijfde etappe, met start en finish in Wanze, ging over 147,5 kilometer. De renners moesten onder meer twee keer de Muur van Hoei over. Zo'n 10 kilometer voor de finish ontsnapte Vanendert uit de kopgroep. De 33-jarige renner van Lotto Soudal, wiens laatste zege dateerde uit de Tour de France van 2011, kwam solo over de finish. Keukeleire eindigde op 16 seconden als tweede. De 29-jarige Belg nam de blauwe leiderstrui over van de Fransman Christophe Laporte, die een dag eerder de tijdrit had gewonnen.