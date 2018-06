Lotto-Soudal verbolgen na verbieden foefje: 'En Sky dan?'

,,Ik kreeg een telefoontje van Jean-Christophé Péraud, de UCI-manager Materials and Equipment", aldus Marc Sergeant, ploegleider bij de Belgische formatie, bij Het Nieuwsblad. ,,Hij zei me dat het niet mag, dat ze het gaan onderzoeken en dat het reglement – met de Tour voor de deur – snel wordt aangepast."



Het verbod roept bij Lotto-Soudal en Sergeant vragen op, want waarom mag Sky wel in een pak met bolletjes rondrijden en mag de gel op de benen niet? Met de gel worden zelfde soort bolletjes gevormd op de benen, wat voor minder luchtweerstand zou zorgen. Lotto werd overigens derde in de tijdrit, een prima resultaat voor het team.



,,Ik heb Péraud gezegd dat Sky wel nog altijd met die pakken rijdt. Ook zij hebben stroken op de schouders en armen om bij hoge snelheid de luchtweerstand te verminderen. Ook dat zou hij aanpakken, maar Péraud vindt dat we niets mogen aanbrengen op de benen met de bedoeling daardoor sneller te rijden. Maar mijn vraag is dan: mag zonnebrandcrème of modder ook niet? In het huidige reglement staat het niet."



De tekst gaat verder onder de foto's.