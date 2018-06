LottoNL-Jumbo derde in sprintkoers Limburg

Met de snelle Caleb Ewan en Luka Mezgec als kopmannen was Mitchelton-Scott de sterkste in de sprintkoers, die ging over acht ronden van 12,4 kilometer rond Sittard. Op de streep in het Bike Park, vernoemd naar de Limburgse wielrenner Tom Dumoulin, waren na elke ronde punten te verdienen voor de eerste tien renners. Drie keer lagen er zelfs dubbele punten op de finish.

Mitchelton-Scott reed 1121 punten bij elkaar, Quick-Step werd tweede (715). Danny van Poppel leidde LottoNL-Jumbo naar de derde plaats (581). Bahrain-Merida, dat een dag eerder de klimkoers op de Vaalserberg had gewonnen, eindigde op de zesde plaats. Team Sunweb, dit keer zonder Dumoulin, kwam niet verder dan plek negen.

Zondag is de afsluitende ploegenachtervolging. Quick-Step gaat daarin als eerste van start, want de Belgische formatie heeft op de eerste twee onderdelen de beste resultaten neergezet (derde en tweede). LottoNL-Jumbo, vrijdag vijfde in de klimkoers, begint 58 seconden later als derde aan de drie rondes van 12,4 kilometer. Bahrain-Merida gaat als nummer twee van de ranglijst iets eerder de weg op, 30 tellen na Quick-Step.