Lucinda Brand na tijdrit niet langer aan de leiding in Ronde van Zwitserland

Ronde van Zwitserland Lucinda Brand mag na een uur koersen voor het eerst dit seizoen de handen in de lucht steken

De openingsetappe in de Ronde van Zwitserland voor vrouwen is gewonnen door Lucinda Brand. In een korte rit van slechts 46 kilometer was de renster van Trek-Segafredo in een sprint sneller dan haar vluchtgenoten Clara Koppenburg en Pauliena Rooijakkers. Na een uur en negen minuten mocht Brand al de armen in de lucht steken.

18 juni