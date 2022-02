Lucinda Brand spoelt WK-kater weg en geeft demonstratie in modderig Lille

Interview Marianne Vos over achtste wereldti­tel cross: ‘Een regenboog­trui, goud, dat went nooit’

Na een meeslepend duel met Lucinda Brand werd Marianne Vos (34) in het Amerikaanse Fayetteville zaterdagavond voor de achtste keer wereldkampioen veldrijden. Het is haar dertiende wereldtitel in totaal. Vlak voordat ze vandaag in Amerika in het vliegtuig stapte, vertelde Vos wat deze regenboogtrui met haar doet. ,,Ik hoef niets te bewijzen. Ik vind het gewoon ontzettend mooi om het maximale uit mezelf te halen.”

31 januari