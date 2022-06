Lucinda Brand wint Ronde van Zwitserland na val concurrente: ‘Het was een mooie, maar zware koers’

Lucinda Brand heeft de Ronde van Zwitserland op haar naam geschreven. De 32-jarige Zuid-Hollandse won de laatste etappe na een rechtstreeks duel met Kristen Faulkner, de Amerikaanse leidster in het klassement. Faulkner schoof vlak voor de finish in een bocht onderuit op het natte asfalt, kort nadat Brand op kop was gaan rijden.

De renster van Trek-Segafredo kwam als eerste over de streep en pakte daardoor ook de eindzege. Ze stond 2 seconden achter in het klassement en op de finishlijn vielen voor de eerste drie rensters respectievelijk 10, 6 en 4 bonificatieseconden te verdienen. “Ik moest er hard voor werken”, zei Brand. “Geweldig om eens een klassement te winnen.”

De vierde en laatste etappe tussen Chur en Lantsch/Lenz ging over 100 kilometer, met eerst een lange beklimming en na de afdaling nog een slotklim. Al tijdens de eerste klim dunde het peloton flink uit. Brand ging tijdens de afdaling in de aanval en kreeg alleen Jolanda Neff mee. De tweevoudig Nederlands kampioene op de weg, die begin vorig jaar wereldkampioene veldrijden werd, loste de Zwitserse op de slotklim. Brand bouwde in de regen ruim een halve minuut voorsprong op, maar in de laatste kilometers kwam Faulkner sterk terug. De draagster van de gele trui reed in hoog tempo het gat naar Brand dicht.

De laatste honderden meters gingen over een smal en bochtig parcours. Faulkner schoof in een scherpe bocht onderuit, waarna Brand niet eens hoefde te sprinten om de rit én de ronde te winnen. ,,Gelukkig pakte het allemaal goed uit. Ik ben nu heel moe. Het was een mooie, maar zware koers met van alles wat.”

Brand had zaterdag ook al de eerste etappe gewonnen, door in de sprint haar twee medevluchtsters te verslaan. Een dag later raakte Brand haar leiderstrui kwijt in de individuele tijdrit. Ze ging de slotrit in met 4 seconden achterstand op Faulkner. Onderweg wist ze dat gat via bonificatieseconden al terug te brengen tot 2 tellen.