Luik-Bastenaken-Luik: dit zijn de favorieten

Dumoulin: Misschien maar hopen op slechte benen in L-B-L

21 april Wout Poels en Tom Dumoulin rijden morgen Luik-Bastenaken-Luik, maar in gedachten zijn de Limburgse wielrenners al bij de Giro d'Italia. Twee weken voor de start van de Italiaanse etappekoers in Jeruzalem willen Poels en Dumoulin in de klassieker door de Ardennen testen hoe het met hun vorm is gesteld. Al weet Dumoulin sinds vorig jaar dat een slechte dag in 'Luik' niets zegt over zijn prestaties in de Giro.