Mackaij derde in Brabantse Pijl, winst voor Brown

Kelderman nu topfavo­riet? ‘Ik voel me nog hetzelfde als hiervoor’

10:57 Van alle Giro-favorieten staat Wilco Kelderman (29) er voorlopig het beste voor. Na alle tegenslag van de afgelopen jaren voelt hij deze Giro alleen pijn in zijn benen. Dat is voorgaande jaren wel anders geweest. ,,Als ik alleen mijn benen voel, is er niks ergs aan de hand.’’