Magnus Sheffield (19) slaat toe namens Ineos Grenadiers en schrijft Brabantse Pijl op zijn naam

Sheffield was 3 kilometer van de streep gedemarreerd uit een kopgroep van zeven renners. De Fransman Benoît Cosnefroy werd op 37 seconden tweede voor zijn landgenoot Warren Barguil. De Belg Tim Wellens werd teruggezet wegens onreglementair sprinten.

Het is de tweede zege voor Sheffield dit seizoen. De jonge Amerikaan, die zijn eerste seizoen rijdt bij Ineos, won eerder in februari een rit in de Ruta del Sol. In de Brabantse Pijl volgt hij zijn ploeggenoot Tom Pidcock uit Groot-Brittannië op. Die eindigde nu als zesde.

Volledig scherm Magnus Sheffield wint. © photo: Cor Vos

Op zo’n 50 kilometer van de streep ontstond een kopgroep van tien renners. Ineos was vertegenwoordigd met Sheffield, Ben Turner en titelverdediger Pidcock. De Britse ploeg speelde het overtal goed uit met Turner en Pidcock, die in de slotfase de ontsnapping van Sheffield controleerden. In de sprint om de tweede plaats week Wellens van zijn lijn en moest Cosnefroy dusdanig uitwijken dat de Belg Remco Evenepoel in zijn remmen moest knijpen om niet te vallen.

Volledig scherm Remco Evenepoel is niet blij met Tim Wellens. © BELGA

,,Ik voelde me heel sterk”, zei Sheffield. ,,Het regende de hele dag maar er stond gelukkig niet te veel wind en het was niet te koud. Ik kwam alleen voorop en had niet verwacht dat ik het zou houden. Maar achter me keken ze naar elkaar. Ik heb zo zwaar mogelijk geschakeld en ben volle bak gegaan. Ongelofelijk dat ik een semiklassieker win.”

Het is de vijfde zege van Ineos in een week tijd. In de Ronde van het Baskenland won de ploeg de vierde en vijfde etappe en met Daniel Felipe Martínez het eindklassement. Afgelopen zondag pakte ploeggenoot Michal Kwiatkowski de zege in de Amstel Gold Race.

Opmerkelijk moment was bij de achtervolgers. Julian Alaphilippe ging hard onderuit. Het was nota bene de ploegwagen van zijn eigen ploeg Quick Step-Alpha Vinyl die de valpartij veroorzaakte.

