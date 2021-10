Marc Reef ruilt ploegleiderswagen DSM in voor die van Jumbo-Visma: ‘Bevlogen en tactisch sterk’

Reef heeft getekend voor een dienstverband van twee jaar bij de ploeg van manager Richard Plugge. „Ik wil me blijven ontwikkelen als coach en na tien jaar in mijn huidige functie denk ik dat een nieuwe omgeving daaraan kan bijdragen. Na een aantal intensieve gesprekken ben ik ervan overtuigd dat ik bij Team Jumbo-Visma in een dergelijke omgeving terecht kom”, zegt de Twentse ploegleider in een persbericht van zijn nieuwe werkgever.

Reef: „Ik wil Team DSM bedanken voor het vertrouwen en de kans die ik heb gekregen om daar te starten als coach. In die periode, met vele hoogtepunten, heb ik heel veel geleerd en dat neem ik mee richting de toekomst. Nu is echter de tijd gekomen om volgende stappen te maken.”

De Oldenzaler treft bij Jumbo-Visma meerdere oude bekenden. „Met een aantal renners en stafleden heb ik in het verleden al samengewerkt. Ik kijk ernaar uit om weer met hen, maar zeker ook met de rest van de ploeg, intensief aan de slag te gaan en het beste bij iedereen naar boven te halen. Er staat een team dat eigenlijk overal waar we starten voor de winst mee kan strijden”, aldus Reef.

Bevlogen en betrokken

Merijn Zeeman, sportief directeur van Team Jumbo-Visma, is ervan overtuigd dat hij met Reef een versterking in huis haalt. „Marc is een bevlogen en betrokken coach, die ook tactisch sterk is. Daarnaast is hij een fijn mens en een goede teamplayer”, aldus Zeeman, die in het verleden ook met de coach samenwerkte bij Skil-Shimano.