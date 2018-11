Marianne Vos: ‘Ik kan nog effe mee’

Ruddervoorde. ,,Daar had ik dus nog nooit eerder gereden”, zegt Marianne Vos als ze tijdens de lunch in De Koppelpaarden in Dussen terugkijkt op haar vijfde zege van het prille crossseizoen. ,,Het is gemakkelijk dat de speakers en journalisten dat allemaal voor me bijhouden”, klinkt het geamuseerd. ,,Zevende cross, vijfde zege, eerste keer in Ruddervoorde. Heb ik alles weer op een rijtje.”