Marianne Vos over achtste wereldtitel in de cross: ‘Een regenboogtrui, een gouden medaille: dat went nooit’

Schrik rond oud-Tourwin­naar Jan Ullrich: ‘Ik ben weer aan de dood ontsnapt’

Jan Ullrich is naar eigen zeggen weer aan de dood ontsnapt. De winnaar van de Tour de France van 1997 belandde onlangs in Mexico in het ziekenhuis. In de krant Bild onthult Ullrich dat hij trombose en een zeer ernstige bloedvergiftiging had.

1 januari