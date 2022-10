Marianne Vos pakt ook Nederlandse titel op gravel, Lucinda Brand loopt breuk in hand op

Gravelen, fietsen over onverharde paden en eigenlijk een kruising tussen wegwielrennen en veldrijden, wint in de wielerwereld enorm aan populariteit. Sinds dit jaar is er zelfs een heus wereldkampioenschap, maar opvallend genoeg is er in het land van wereldkampioen Gianni Vermeersch nog geen nationaal kampioenschap gravelen te vinden. De sport staat nog in de kinderschoenen, maar is in Nederland langzaam maar zeker steeds groter aan het worden. Mathieu van der Poel verscheen zelfs aan de start van het WK in Veneto en veroverde daar een bronzen plak. Ivar Slik won de meest prestigieuze gravelkoers, Dirty Kanza.



De organisatie van het Nederlands kampioenschap in Epe kon ook rekenen op een prima deelnemersveld. Niemand minder dan boegbeeld Marianne Vos en Europees kampioene op de weg Lorena Wiebes verschenen in het buurtschap Wissel aan de start. Voor Vos is de 70 kilometer lange gravelwedstrijd een mooie manier om na een lang wegseizoen weer off-road meters te maken, alvorens ze aanstaande dinsdag in Woerden voor het eerst haar regenboogtrui showt in de cross. Om 11.05 uur begon de renster van Jumbo-Visma aan haar jacht op haar zoveelste kampioenstrui.